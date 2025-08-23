この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。2020年の年初ころから世界で猛威を振るった新型コロナウイルス。今もなくなったわけではありませんが、私たちは何とかコロナのある世界を生きる術を身に付けつつあります。しかし、2020年から数年は、いろいろな行事やイベント、これまでの「当たり前」が制限されることもあった世の中で