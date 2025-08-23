7月31日の中日対巨人で、延長10回にリリーフでプロ初登板をはたした巨人の2年目左腕・森田駿哉が、味方のエラーで1死満塁のピンチを招いたあと、サヨナラ犠飛を許し、デビュー戦でサヨナラ敗戦投手になった。巨人のプロ初登板投手がサヨナラ打を打たれ、敗戦投手になったのは、2リーグ制以降、球団初の珍事だった。初登板のリリーフで、いきなり“プロの洗礼”を体験した投手たちを振り返ってみよう。【久保田龍雄/ライター】【