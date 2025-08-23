投手の球数をカウントするようになってから、聖地・甲子園で最も白球を投じたのは、2006年の早稲田実業・斎藤佑樹を筆頭に、2018年の金足農業・吉田輝星、1998年の京都成章・古岡基紀と続く。【写真】法政二・柴田勲、浪商・尾崎行雄、三沢・太田幸司…語り継がれる甲子園の「先発完投エース」2021年のセンバツより導入された「1週間に500球以内」という球数制限を過去の投手に当てはめると、球数上位に名投手の名前が連なる。