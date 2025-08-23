【書評】『トラとミケ 7〜まぶしい日々〜』／ねこまき（ミューズワーク）／小学館／1540円【評者】鈴木砂羽／俳優。1972年生まれ。静岡県出身。テレビ朝日系の人気ドラマ『相棒』シリーズなど、出演作品はドラマ、映画、舞台など多岐にわたる。俳優業のほか、舞台演出、マンガの執筆など幅広い表現ジャンルで活躍中。50歳を過ぎたあたりから、やけに物思いに耽ることが多くなった。すると一人でいる時間ががぜん増えていく。も