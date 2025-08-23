独特な立ち合い、前向きな姿勢で土俵を沸かせた北勝力photo by Jiji Press連載・平成の名力士列伝54：北勝力平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、銭湯でのスカウトをきっかけに幕内力士として前向きに相撲に向き合い続けた北勝力を紹介する。〉〉〉過去の