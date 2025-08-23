【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円48銭円高ドル安の1ドル＝146円85〜95銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1715〜25ドル、172円21〜31銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がこの日の講演で、政策金利を引き下げる可能性を示唆したとの受け止めが拡大。今後の日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが強まった。