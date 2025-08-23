テニスの全米オープン、予選で敗退した伊藤あおい＝22日、ニューヨーク（ゲッティ＝共同）テニスの全米オープン予選は22日、ニューヨークでシングルス3回戦が行われ、男子の望月慎太郎（木下グループ）と女子の柴原瑛菜（橋本総業）が勝ち、本戦進出を決めた。男子の清水悠太（三菱電機）、女子の伊藤あおい（SBCメディカルグループ）は敗退した。（共同）