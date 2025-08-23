ザ・ドリフターズ加藤茶（８２）の妻でタレントの加藤綾菜（３７）が２１日付で自身のインスタグラムを更新。白のウエディング姿を公開した。「８月２２日発売の『ゼクシィ』１０月号に登場します！」と告知し、「結婚１５年目を迎えた２人が誓いを新たにする『バウリニューアル』をあげさせて頂き、８２歳と３７歳の大人なウエディングを撮影しました」とつづった。「小野マネージャーがもはや泣きそうになっていた！笑。ゼ