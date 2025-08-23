双子を妊娠中の中川翔子（４０）が２２日付で自身のインスタグラムを更新。妊娠中の不安をつづった。「また一気に巨大化がすすんできた。下から撮るとやばいです。まだまだあと一カ月以上、、わたしの身体どーなるの？」と書き出し、「いよいよ身体がしんどくて世の中の皆様への尊敬が増しています。一気にきた、いろいろと本当に寝返りがきつい、重たくてうーって言わなきゃ寝返りうてない。全然眠れない。食欲が増してしまい