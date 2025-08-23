アイドルグループ・AKB48の鈴木くるみ、1st写真集『夢の重さ』が22日に発売された。11歳でグループに加入してからおよそ9年、9月には21歳を迎える鈴木が、少女の無邪気さと大人の色気を織り交ぜた渾身の1冊を完成させた。【写真】大胆セクシー！大人の色気にも挑んだ鈴木くるみ本作は沖縄ロケを敢行。透き通る海では純白の水着で透明感あふれるカットを披露し、ビーチでは屈託のない笑顔を、昼間のプールでは太陽に負けない眩