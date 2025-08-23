真夏に各地で催される祭りで定番のお好み焼き・焼きそば・たこ焼きが転換期を迎えている。2025年1-7月のお好み焼き屋・焼きそば屋・たこ焼き屋の「粉もん」倒産が17件（前年同期比30.7％増）に達した。2011年以降の15年間の1-7月では最も多く、年間でも2020年を抜いて、過去最多を更新する可能性が出てきた。都道府県別では、「粉もん」がソウルフードの大阪が6件（構成比35.2％）で最多だった。インバウンド客や大阪万博で客