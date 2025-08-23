ウクライナ戦争の影響で世界的に小麦の価格が高騰している。そのあおりを受けて、アフリカ・ウガンダの最貧困地域では餓死者が出るほど食料が行き渡らなくなっている。では現地住民が自給自足ができるように畑をつくれば彼らを助けることができるのか？実際はそんな単純な話ではないという。 【画像】荒野で農作物が収穫できた奇跡。現地の女性たちの笑顔 書籍『荒野に果実が実るまで 新卒23歳 アフリカ駐在員の奮闘記』より一