プロ野球セ・リーグは22日、各地で3試合が行われました。阪神はヤクルトに延長戦で勝利。1−1の延長10回、1死満塁から熊谷敬宥選手が決勝の2点勝ち越しタイムリー。先発の郄橋遥人投手は6回1失点11奪三振の力投をみせると、リリーフの4投手は得点を与えませんでした。敗れたヤクルトは村上宗隆選手の9号ソロの1点のみに終わっています。巨人は投打かみ合いDeNAに快勝。3回、岡本和真選手の9号ソロで先制すると、6回には甲斐