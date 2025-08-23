地下鉄駅の構内を名作服姿でパトロールする州兵＝22日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米国防総省は22日、ヘグセス国防長官が首都ワシントンに治安対策のため動員された州兵に対し、武器携行を指示したと明らかにした。共同通信の取材に「州兵は近く、任務と訓練に即した形で支給された武器を持ち、役割を果たす」と回答した。ワシントンには現在、計約2千人の州兵が展開し、繁華街や駅周辺を巡回している。米首都