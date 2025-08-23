モデルでタレントのローラが２２日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「和とドレスとＹｓＬ」とつづり、和を感じさせる家屋の前で黒ドレス姿を披露。日焼けした健康的な肌が露出したデコルテ全開のショットを複数枚アップした。この投稿にファンからは「和洋融合スタイル」「超絶最高に可愛い」「美しいです」「とてもお似合いです」などの反応が集まっている。