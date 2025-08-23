歌手でタレント・あのが19日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。最近のストレス発散法を打ち明けた。あの○「ちょっとの隙間時間が大切」「羽を伸ばすチャンス」「帰ってからも仕事するみたいな感じの生活をずっと送ってる」「ちょっとの隙間時間がマジで大切。自分の羽を伸ばすチャンス」と多忙な日々を明かしたあの。収録の合間に2時間の空き時間ができたため、