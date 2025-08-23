キャンディーズの元メンバーで女優の伊藤蘭が２１日付で自身のインスタグラムを更新。娘で女優の趣里との２ショットを公開した。「こんばんは。相変わらず暑いですね！」と書き出し、「ツアーの最終公演が再びオンエアされます。ご覧になった方も初めての方も宜しくお願いします！趣里とは初めての共演でした。★伊藤蘭〜ＯｖｅｒｔｈｅＭｏｏｎ〜コンサート・ツアー２０２４−２０２５」とつづり、公演の様子をアップ