長崎から挑戦を続ける “ブレイキンダンサー” を取材しました。 世界最高峰の大会につながるバトルに挑んだ、21歳のB-Girlです。 長崎市のダンススタジオで練習を重ねているのは、ブレイキンの女性ダンサー 藤原 理恋さん 21歳。 （藤原 理恋さん） 「弟が2つ下にいて（ブレイキンを)始めた当時、小学2年生で幼い時だったので、姉として付き添ったことがきっかけ」 音楽に合わせ、技と表現力で勝負す