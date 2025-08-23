[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto] 今年のセットは、2025年秋誕生！新生「THE SPA クレンジングシリーズ」！Koh Gen Doの人気スキンケア「SPA」シリーズがこの秋、「THE SPA」シリーズとなって新登場！鹿児島県・垂水の澄み切った温泉水をキー成分に、肌への優しさと機能性が調和したアイテムが揃います。中でもクレンジングシリーズは、メイクをオフしながらたおやかな肌を育み、澄み渡るような清らかな印象に。