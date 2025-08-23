フジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』(毎週木曜22:00〜 ※FODでこれまでの全話配信)の第7話が、21日に放送された。今作は、まっすぐで不器用なあまり過去に恋愛で大きな過ちをおかしてしまった高校教師の愛実(木村文乃)と、複雑な家庭環境から義務教育すらまともに受けられなかった読み書きの苦手なホストのカヲル(ラウール)が出会い、お互いが本当の“愛”を知っていくというラブストーリーだ。木村文乃(左)と早坂美海(C)フ