ドラえもんのバースデー（2112年9月3日）を盛大にお祝いするべく、2025年9月6日（土）、『ドラえもん 誕生日スペシャル』が放送される。（C）藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ＡＤＫ今年の物語の舞台は、誰もが憧れる“映画の世界”。ドラえもんたちが映画のヒーロー＆ヒロインとなって壮大な大冒険を繰り広げる。そんな『誕生日スペシャル』に、八面六臂の活躍を見せる声優・俳優、津田健次郎の特別出演が決定。津田が『