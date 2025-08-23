アメリカ・ニューヨーク州北部で観光バスが横転する事故があり、複数人が死亡しました。ニューヨーク州北部の高速道路で22日、50人以上を乗せた観光バスが横転する事故があり、複数人が死亡したほか、数十人がけがをしました。地元警察によりますと、このバスは人気の観光地、ナイアガラの滝からニューヨーク市内に向かっていて、乗客の多くはインド人や中国人などの観光客だったということです。ニューヨークの日本総領事館により