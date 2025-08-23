NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3418.5（+36.90+1.11%） 金１２月限は反発。時間外取引では、ドルが対ユーロでは軟化も全体的にはドル高となったことから反落。欧州時間に入ると、一時１５ドル安まで軟化。下値を切り上げ、 １０ドル超の下落で推移。日中取引では、ニューヨーク時間の午前１０時にジャクソンホールでの講演においてパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の講演を控