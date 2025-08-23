芹咲りいなが、23日までに自身のSNSを通じて俳優・二階堂ふみとお笑い芸人・メイプル超合金のカズレーザーの“モノマネメイク”を披露した動画を投稿し、話題となっている。【写真】たしかに似てる！カズレーザー”モノマネメイク”を披露した芹咲りいな先日結婚を発表した2人を題材にした今回の動画は、芹咲自身のメイクスキルと表現力を活かしたコミカルかつ完成度の高い仕上がりとなっている。ファンからは「そっくりで笑