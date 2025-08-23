各コンテストで輝く選手たちを紹介「ボディコンテスト名鑑#79須佐純子」今月、株式会社THINKフィットネスの運営するゴールドジム主催のボディコンテスト「マッスルゲート湘南大会」が神奈川・茅ヶ崎市民文化会館で開催された。植木職人・須佐純子が「ボディフィットネス一般の部」で優勝した。約10キロ減量して臨んだ真夏の大会を制覇。「伸びしろしかない」と語る50歳はジャパンカップのメダル獲得を目指す。――今の率直な気