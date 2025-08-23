スタジオで待っていた矢沢永吉さんは歌詞を受け取ると回転椅子の背をこちらに向け、コンソールテーブルに置いた原稿をじっと見ていました。沈黙の時間、僕は血の気が引いていく中、ダメだと言われることを覚悟していました。5分ほどたったでしょうか。再び椅子を180度回転させこちらを向くと、右手の中指でピシャッと原稿をはじき「これだよね。矢沢、こういうの歌わないとダメだよね」と僕の目を見て言いました。あまりの感激