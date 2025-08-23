お金がすべてか？それとも、大事なのは人とのつながりか？長年議論されている永遠のテーマだが、幸せを求めながら命をつなぎ続けてきた人類の歴史を辿っていくと、その答えはおのずと見えてくる。私たちが幸せを感じる条件とは？※本稿は、小林武彦『なぜヒトだけが幸せになれないのか』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。農耕と定住がもたらしたのは大きな安定と人口の増加700万年続いたヒトの進化の歴史の大部分は、