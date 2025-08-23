日本代表GKの鈴木彩艶は２年前、世界的名門マンチェスター・ユナイテッドから誘われた。だが、浦和レッズを飛び出して移籍した先はシント＝トロイデン。プレミアリーグに挑戦するのではなく、ベルギーに向かった当時20歳の決断は話題となった。１年後、鈴木はセリエAのパルマにステップアップ。GK大国と言われるイタリアで、デビューシーズンながら37試合に先発出場し、評価をさらに高めた。ユナイテッドのほかにも、チェルシ