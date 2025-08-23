連日続く異常な暑さ、熱中症予防のためにもこまめな水分補給は欠かせません。 【画像を見る】分別口が詰まった状態のリサイクルボックス…、改善にむけた新型リサイクルボックス 筆者はよく自動販売機で飲み物を購入します。飲み終えたペットボトルを自動販売機の横に設置されているゴミ箱に捨てるとき、「ペットボトル」「缶・ビン」と分別するための2つの投入口に、分けて捨てています。 その際にゴミ箱の中が見えたのですが