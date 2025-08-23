アップルは「iPhone 18」を2026年ではなく2027年春に発売すると、韓国のニュースサイト・ETNewsが報じています。 ↑プロダクト・ライフサイクルで見れば成熟期かも（画像提供／VASANTH .／Unsplash）。 これまで、「iPhone 15」や「iPhone 16」といった標準モデルは、ハイエンドモデルと同時に秋に発売されてきました。廉価モデルの「iPhone 16e」は今年春に発売されています。 従来通りならば、iPhone 18も2026年の秋に