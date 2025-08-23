●海外勢の1.7兆円買い越し(現先合算)で日経平均は史上最高値を更新 東証が21日に発表した8月第2週(12日～15日)の投資部門別売買動向(現物)によると、先物主導で水準切り上げ、週末には予想上回るGDPで買いが加速し、日経平均株価は前週末比1557円高の4万3378円と大幅続伸し史上最高値を更新したこの週は、海外投資家が3週ぶりに買い越した。買越額は5737億円だった。前週は53億円の売り越し。海外投資家は先物の投資部