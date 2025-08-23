長崎・南島原市で、専門店の水槽から大量のメダカが盗まれる事件が発生した。防犯カメラには、「たも網」を持った男が慣れた様子で次々にメダカをすくい、持ち去る一部始終が映っていた。被害者は警察に相談している。“慣れた手つき”で網を水槽に長崎・南島原市の住宅街で8日午後9時半頃に撮影されたのは、右手に「たも網」を持って水槽に近づく“メダカドロボー”だ。犯行の一部始終をカメラが捉えていた。メダカ専門店の前にや