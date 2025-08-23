仕事や家事、子育てから解放された50〜60代は、これからは自分が主役となる「人生第2章」の幕開けとなる。そんな新たな人生の一歩をどのようなマインドで過ごしていけばいいのだろうか。産婦人科医・高尾美穂さんの著書『「自分が主役」で生きたらいいじゃん』（扶桑社）は、第2の人生をはじめる人たちに向けて、背中を押すメッセージを収録している。後回しにし続けてきた「自分」に向き合うためのアドバイスを、一部抜粋・再編集