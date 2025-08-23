太平洋戦争では命を使い捨てにさせる特攻が行われました。 【写真を見る】呼吸を間違えると｢死ぬ｣ 海底に潜み自爆… 102歳の元特攻兵が語る真実【戦後80年】 その中でも無謀だった海底に潜んで自爆する「伏龍（ふくりゅう）」、爆弾を積んだボートで体当たりをする「震洋（しんよう）」。 その両方を体験した102歳の男性が伝えたいこととは。 80年たっても忘れない「息の仕方」があるという。愛知県大府市の加藤重雄さん