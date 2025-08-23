【エルサレム＝福島利之】国連機関などが参加する食料危機の深刻度を判断する枠組み「総合的食料安全保障レベル分類」（ＩＰＣ）は２２日、パレスチナ自治区ガザ北部のガザ市で飢饉（ききん）が発生しているとの報告書を発表した。イスラエルとイスラム主義組織ハマスの戦闘が続くガザを巡り、国際機関が飢饉を宣言するのは初めて。ＩＰＣは「飢饉は人為的」と指摘し、停戦を求めた。ＩＰＣはガザ市について、壊滅的な飢饉の段