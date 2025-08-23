来年、アメリカとカナダ、メキシコの共催で開かれるサッカーのワールドカップの組み合わせ抽選会を12月5日にワシントンで開くとトランプ大統領が発表しました。トランプ大統領は22日、FIFA＝国際サッカー連盟のインファンティノ会長をホワイトハウスに招き、来年6月11日に開幕するサッカーのワールドカップの組み合わせ抽選を12月5日にワシントンで行うと発表しました。FIFA インファンティノ会長「触ってもいいですよ。かな