いつ本当の“主人公”が出てくるのか、朝ドラファンは指折り数えたことだろう。8月22日放送の連続テレビ小説『あんぱん』第105話で、ついにアンパンマンが登場したのだ。【写真】どう見ても高級ブランドじゃん…今田美桜の朝ドラ衣装ここまで“アンパンマン誕生”が遅れたワケとは「同作は国民的キャラクター『アンパンマン』の産みの親である漫画家やなせたかしさんと、小松暢さん夫妻がモチーフ。ヒロイン今田美桜さんが、暢さ