タレントのホラン千秋が、23日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜後3：00〜※関西ローカル）に出演する。【番組カット】ホラン千秋を称賛！金髪おさげの重盛さと美35周年を機に復活した、一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。MCの明石家さんまがボードに書かれた気になる“有名人”の名前を指し、指名された観覧者が自身のエピソードを披露したのち、ゲストに対して直接質問を投