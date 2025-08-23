日本サッカー協会（JFA）は21日、8月28日（木）に集合しフランスで行われるリモージュ国際大会に臨むU-17日本代表メンバー22名を発表した。チームを率いるのは廣山望監督。招集リストは以下の通り。GK：12．村松秀司（ロサンゼルスFC/USA）1．松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）DF：3．田中義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）4．藤井翔大（横浜F・マリノスユース）15．児玉一成（京都サンガF.C. U-18）2．藤田明日翔（川崎フロ