TikTokアカウント「tanpoponoyousei」に投稿された1本の投稿が話題となっています。その微笑ましくも驚きの光景は「顔は赤ちゃんで可愛いｗ」「サモエド可愛い…」と4万8000回再生され、大変な反響を呼んでいます。 【動画：まるでぬいぐるみな『赤ちゃん犬』を飼った結果→たったの３ヶ月後…ウソのような『急成長のビフォーアフター』】 サモエドのぽぽちゃん 今回の主役は、サモエドの「ぽぽ」ちゃん。2023年3月