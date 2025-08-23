歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛が美文字を披露した。前田は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「残暑お見舞い申し上げます立秋を過ぎても暑さの厳しい日が続いておりますがお変わりなくお過ごしでいらっしゃいますかいつも温かいご声援をいただき心より感謝申し上げます日々の励みとなり力をいただいています」と残暑見舞いの言葉を記し、便箋に文章を書く動画と、達筆な文字が並ぶ手紙の写真を