仕事も家事も忙しく、合間にスマホを眺めるのが唯一の息抜き。そんなライフスタイルの人は、時間を無駄にしたり健康も損ねたりしがちだ。実は、スマホの使い方を少し見直すだけで、集中力も生活リズムも整い始める。一流ビジネスパーソンが実践する、スマホのルールとは？※本稿は、ピョートル・フェリクス・グジバチ『DIGITAL STANCE スマホに支配されない生き方 テクノロジーとの「健全な距離感」を見つける』（ディスカヴァー・