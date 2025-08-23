「戦争の反省」騒動に火をつけた“意外すぎるメディア”とは？「何が反省だ、バカやろう！もう日本に反省するところなんて1ミリもないだろ！」「こいつ完全にやらかしやがった、これでまた中国に足をすくわれるぞ！」参院選の敗北から「醜い生き物」「権力に固執して見苦しい」などと罵詈雑言（ばりぞうごん）のサンドバック状態にある石破茂首相が、ここにきてついにネットやSNSで「国賊認定」をされてしまった。8月15日に