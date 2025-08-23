乳がん闘病中に命がけで妊娠・出産。愛娘・はなさんを5歳まで育てて、33歳の若さでこの世を去った安武千恵さん。病と闘いながら4歳のはなさんにみそ汁の作り方を教え、生きる力を伝えようとした千恵さんと家族の絆の物語を綴った『はなちゃんのみそ汁』はドラマ化・映画化され、大きな反響を呼びました。千恵さんが亡くなってから17年、夫の安武信吾さんに、はなさんを授かった当時の夫婦の思いを伺いました。（全3回中の1回） 【