「障がいのある人にエロスは必要なのか？」【写真】Sさん宅を訪れた風俗嬢のはづきさん。気をつけたことは…？ そんな問いは、これまで社会のなかでほとんど語られてこなかった。障がい者の性について語ることはタブーとされがちで、障がい者支援の現場でも、このテーマは長らく見過ごされてきた。食欲や睡眠欲と同じように、性欲もまた人間にとって欠かすことのできない根源的な欲求である。そこには生殖のためだけではなく