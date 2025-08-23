「新婚さんいらっしゃい！」【写真】井上咲楽の実家では両親も登場放送日：2025年8月24日(日) 午後 0:55 〜 午後 1:55全国3都市を周りながら5週にわたって視聴者に感謝を伝える「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」。3週目となる今回は、MC井上咲楽の故郷、栃木県益子町から1時間スペシャルをお届けします！新婚トークの前に、まずは井上咲楽おすすめスポットへ。益子産の野菜や工芸品などを販売する「道の駅ましこ」では、一番