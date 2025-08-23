ウクライナ侵略を続けるロシア軍は、「ダブルタップ」と呼ばれる攻撃手法を多用している。一度攻撃し、負傷者の救助に駆けつけた人たちを狙って時間差で再び攻撃を加える方法で、被害を拡大させる狙いがある。標的とされる消防士や救助隊員は、市民の命を救うため、それでも現場へ駆けつける。（キーウ倉茂由美子）キーウを管轄する国家非常事態庁の「第１８消防救助隊」。８月上旬、出動のサイレンが鳴ると、消防士のオレク