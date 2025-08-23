洗顔後の肌は最も無防備で乾燥しやすい状態。そんなお肌を守り、次に使うスキンケアの浸透を高めてくれる新アイテムが【ETVOS】から誕生しました。新配合「進化型¹・ヒト型セラミド²」と独自の「拡潤テクノロジー」によって、潤いをすばやく充満させ、ふっくらとハリのある肌へ導くブースター*³美容液。2025年8月20日（水）より発売される「アルティモイストコアコンセントレートセラム」