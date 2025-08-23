◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム4-3ソフトバンク(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO)決勝ホームランを放った日本ハム・万波中正選手が喜びの声をファンへ届けました。首位ソフトバンクとの首位攻防3連戦の初戦、万波選手は同点で迎えた7回裏にライトスタンドへ決勝の第19号ソロホームラン。万波選手の活躍もあり日本ハムは対ソフトバンク戦の連敗を4で止め、ゲーム差を2.5に縮めました。試合後のヒーローインタビューに呼ばれた万波