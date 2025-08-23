スペイン２部のレガネスは８月21日、５部に所属するBチームに、MF中井卓大が加入したと発表した。現在21歳の中井は９歳の時にレアル・マドリーの下部組織に入団。厳しい競争を勝ち抜き、Bチームまでは順調にステップアップを果たしてきたが、そこで出番を得られず、ここ２シーズンは下部リーグのクラブにレンタルされていた。新天地が決まった同日、中井はインスタグラムを更新し、マドリーからの退団を報告した。「今日で11